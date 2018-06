Bekannter musste Täter zum Tatort bringen

Neue dramatische Details rund um die Bluttat auf offener Straße in Wien-Margareten, bei der ein 38-Jähriger seine Ex-Freundin mit zwei Schüssen tötete und sich danach selbst das Leben nahm: Ein laut eigenen Angaben weitläufiger Bekannter des Mannes meldete sich nun bei der Polizei und berichtete, dass er am Tattag, bedroht mit einer Waffe, als Chauffeur für den bereits amtsbekannten Martin M. fungieren und ihn letztlich auch in die Rienößlgasse bringen musste, wo der Serbe das Blutbad anrichtete.