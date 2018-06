Kleine Lucy bereitete Mamas Badetag jähes Ende

„Wir heißen Lucy herzlich willkommen“

Die Geburt sei sehr schnell und komplikationslos verlaufen, so die Helfer weiter, um 16.45 Uhr war die kleine Lucy auf der Welt. Das kleine Mädchen - 50 Zentimeter groß und 3,185 Kilogramm schwer - tat sofort seinen ersten Schrei und ließ so seine Mutter sowie das gesamte Rettungsteam erleichtert aufatmen. „Wir heißen Lucy herzlich willkommen und wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute!“, so das Johanniter-Team unisono.