Mit FastMinute an die schönsten Strände Europas

Sommerurlaub All Inclusive zum Schnäppchenpreis

Die Türkei feiert dieses Jahr ein beeindruckendes Comeback mit einem Umsatzzuwachs von über 100 Prozent im Vergleich zu 2017 und liegt nun wieder auf Platz sieben der beliebtesten Sommerdestinationen der Ruefa Kunden. Das tolle Preis-Leistungsverhältnis für All Inclusive Angebote lockt vor allem Familien wieder an die türkischen Strände. Der starke Euro macht Urlaub in der Türkei übrigens im Moment noch günstiger. Aufgrund der massiven Kursverluste der türkischen Lira bekommt der Österreich-Urlauber in der Türkei für 100 Euro Gegenleistungen im Wert von nun mehr als 190 Euro. Neben der Türkei finden preisbewusste Spontanurlauber bei Ruefa auch in Ägypten, Bulgarien und Tunesien noch tolle All-Inclusive-Angebote.