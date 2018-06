Zwei Kinder bei Unfällen teils schwer verletzt

Gleich zwei Kinder sind am Donnerstag bei Verkehrsunfällen in Wien teils schwer verletzt worden. Ein Auto erfasste am frühen Abend im Bezirk Hernals einen fünfjährigen Buben und stieß ihn zu Boden. Nur eine Stunde später wurde im Bezirk Landstraße eine Achtjährige von einem Pkw angefahren und mehrere Meter weit mitgeschleift.