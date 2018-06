Da ist was los! Von G´röstl bis zum Spanferkel

„Edelseer“, „Mölltallica“, die „Lauser“ und noch mehr…

„Hauptplatz“ des Alpen Adria-Hafenfestes ist der Biergarten der Villa Lido, wo sich Volksmusik- und Schlagerstars ein Stelldichein geben. Wie am Donnerstag Andreas Hinker und seine „Lauser“ und Melissa Naschenweng - beide sind übrigens am 14. Juli bei der Sommer-„Musi“ in St. Oswald dabei - sowie „Die Wörtherseer“. Am Freitag (11 Uhr), stehen übrigens die „Edlseer“ und „Mölltallica“ auf der Villa Lido-Showbühne.