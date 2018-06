Mit „Krone“-Lesern im Rücken ist Team unschlagbar

“Bei der nächsten WM sind wir wieder dabei“

Während sich die Fans vor ihnen je ein Würstel und ein Bier (war auch im Gewinnpaket mit inbegriffen) gönnten, schwenkten Sieglinde und Alfred aus Flachau die Österreich-Flagge. Für die beiden war es das erste Länderspiel in Innsbruck. “Dass wir da gleich wieder mit einem Erfolg nach Hause fahren dürfen, ist umso schöner“, jubelten sie. Obwohl: Sieglinde war vor Spielbeginn etwas skeptisch, was einen Österreich-Sieg anbelangt: „Es reicht wohl nur für ein Unentschieden.“ Aber jeder kann ja einmal falsch liegen. In einer Sache ist sich das Ehepaar aber ganz sicher: “Bei der nächsten Weltmeisterschaft sind wir gewiss nicht nur Zuschauer. Da ist Österreich wieder dabei!“