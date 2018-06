Fronleichnam: Fünf Biker-Unfälle an einem Tag

Sturz in Kelmen

In Kelmen stürzte ebenfalls am Donnerstagnachmittag ein 36-jähriger Motorradfahrer in einen Straßengraben, weil er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Der Deutsche verletzte sich erheblich an beiden Beinen und am Rücken, er wurde in die Klinik Murnau geflogen. Der Unfall passierte ohne Fremdbeteiligung, am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.