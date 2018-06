Blut und Probeliegen: So wurde Mord inszeniert

Am Dienstag sorgte die Nachricht über die Ermordung des regierungskritischen Reporters international für Aufsehen, doch bereits am Mittwoch folgte die Auferstehung von den Toten: Der ukrainische Geheimdienst enthüllte, die Bluttat in einer Geheimoperation inszeniert zu haben, um die Drahtzieher eines gegen ihn gerichteten Verbrechens aufzudecken. So geheim, dass nicht einmal die Ehefrau des Journalisten etwas davon ahnte. In einer Pressekonferenz entschuldigte er sich in einer Pressekonferenz bei ihr, „für die ganze Hölle, die sie durchmachen musste“.