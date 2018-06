Tom Cruise: Drehstart für „Top Gun“-Fortsetzung

Joseph Kosinski, der zuvor mit Cruise den Science-Fiction-Film „Oblivion“ drehte, führt Regie. Das Original wurde von dem 2012 verstorbenen Regisseur Tony Scott inszeniert. Von dem alten Team ist der deutsch-amerikanische Filmkomponist Harold Faltermeyer wieder an Bord, der die Soundtracks für Hits wie „Top Gun“ und „Beverly Hills Cop“ schuf. Das Studio Paramount will den Action-Streifen im Juli 2019 in die Kinos bringen.