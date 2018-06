Nach „Erdbeben“ in Madrid: Folgt Wenger auf Zizou?

Nach zweieinhalb Jahren, in denen er 104 von 149 Spielen, neben drei Champions-League-Titeln auch die Meisterschaft 2017 gewann. Kein Wunder, dass Real-Präsident Florentino Perez alles versuchte, um Zidane zu halten. Vergeblich. „Er hat mich Mittwoch informiert, es ist ein trauriger Tag für Real“, so der 71-Jährige. „Zidane war sowohl als Spieler als auch Trainer derjenige, den ich am dringlichsten verpflichten wollte. Ich hätte ihn gerne für immer an meiner Seite.“