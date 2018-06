Räuber bedrohte Mitarbeiter in Wettbüro mit Messer

Der bewaffnete Räuber war gegen 1.50 Uhr mit dem Messer in der Hand in das Wettlokal gekommen. Er rannte in gebückter Haltung hinter das Kassenpult und forderte den zu diesem Zeitpunkt allein anwesenden Angestellten (33) aus Linz auf, ihm sofort alles Bargeld auszuhändigen. Der völlig verängstigte 33-Jährige öffnete die Kassa und stopfte wahllos Bargeld in unbekannter Höhe in die vom Maskierten mitgebrachte schwarzrote Sporttasche. Dann flüchtete der Räuber in unbekannter Richtung. Der Angestellte erlitt einen Schock.