ÖFB-Asse jagen unser Wunderteam

Rekord eins: Sieben Siege in Serie gab es in der Geschichte des ÖFB erst einmal - die Bestmarke hält das legendäre Wunderteam, das zwischen 10. Dezember 1933 und 31. Mai 1934 sieben Partien hintereinander gewann. Gelingt Marko Arnautovic und Co. die große Sensation, können die Mannen von Franco Foda am Samstag den Weltmeister in die Knie zwingen, dann ist ihnen der Eintrag in das Geschichtsbuch gewiss!