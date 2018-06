Thiem: „Das war schon nahe an meiner Topform!“

Dominic Thiem setzte sich in der Fortsetzung gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas 6:2, 2:6, 6:4, 6:4 durch. Trainer Günter Bresnik sah ein perfektes Game. Heute wartet der Italiener Matteo Berrettini Tennis-Gala in der Verlängerung! Dominic Thiem besiegte in Runde zwei der French Open den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:2, 2:6, 6:4, 6:4, beeindruckte in der Fortsetzung mit einem großartigen Satz.