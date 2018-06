Spielstand vergessen? Mega-Panne bei Warriors-Sieg

Für „King James“ war es nicht nur eine persönliche Bestmarke in der entscheidenden Meisterschaftsphase, sondern das bereits 109. Play-off-Match mit zumindest 30 Punkten, womit er den Liga-Höchstwert von NBA-Ikone Michael Jordan egalisierte. Dazu war es die achte Partie des 33-Jährigen in der laufenden Postseason mit mindestens 40 Zählern. Das war bisher nur dem legendären Jerry West (Los Angeles Lakers) - seiner Spielersilhouette ist das berühmte NBA-Logo nachempfunden - in den Play-offs im Jahr 1965 gelungen.