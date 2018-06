Kuschelkurs in Heim gegen Schulschwänzer empört!

Anfrage im Landtag

Um die Vorfälle aufzuklären, will FP-Landtagsklubchef Herwig Mahr jetzt den „Fall mopäd“ im Landtag zur Sprache bringen und stellte dazu auch eine schriftliche Anfrage an Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer. Diese ortet in der privaten Einrichtung offenbar kein Problem: „Es wird dort eine ganz schwierige Gruppe von Kindern und Jugendlichen betreut, Druck ist da nicht der richtige Ansatz. Wir können Schulverweigerer nicht zum Schulegehen zwingen. Mit der politischen Anfrage wird versucht, aus der Sache einen Skandal zu machen.“