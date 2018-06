Explosionsopfer: „Ich hab nur noch Feuer gesehen“

„Ich hab’ Verbrennungen an beiden Händen und am Kopf gehabt. Ich bin den ganzen Februar im Krankenhaus gelegen. Von den Oberschenkeln haben’s mir Haut für die Transplantationen entnommen. Erst jetzt war ich wieder für zwei Tage für eine Nachoperation im Spital“, erzählt Franz I. (62). Der Eberstalzeller Jäger hatte als Aufsichtsorgan des SV Viecht am Schießpark des Landesjagdverbandes in Desselbrunn gearbeitet und seinen Bekannten, den aus dem gleichen Ort stammenden Hobby-Schützen Rudi K. (50), begleitet, der ein Selbstladegewehr AUG einschießen wollte.