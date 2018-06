Weißhaidinger auf Platz sieben in Diamond League!

Bei drei Meetings hatte Weisshaidinger heuer jeweils als Sieger größere Weiten geworfen - und zwar in Schwechat (66,10 m), Santa Cruz auf Teneriffa (68,21 m) und zuletzt in Rehlingen, wo er seinen Rekod auf 68,98 m verbessert hatte. Aber im Olympiastadion musste sich der Oberoesterreicher mit im zweiten Versuch erzielten 64,16 m begnügen. In Rom hatte Weisshaidinger zwei ungültige Versuche und neben seiner größten Weite noch 63,98 m, 63,74 m und 60,91 m. Sieger wurde Fedrick Dacres (Jamaika) mit 68,51 m vor Weltmeister Andrius Gudzius (Lit/68,17 m).