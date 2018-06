Alarm um Arnautovic: Training vorzeitig beendet!

Marko Arnautovic hat das Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstagabend in Klagenfurt vorzeitig beendet. Der Angreifer von West Ham hatte am Mittwoch im Länderspiel in Innsbruck gegen Russland (1:0) einen leichten Schlag auf das Bein bekommen. Sein traumhaftes Assist zum 1:0-Sieg gegen Russland sehen Sie oben im Video.