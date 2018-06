Weltmilchtag: Die Nöte unserer Bauern und der Kühe

Das geht bei vielen Landwirten an die Existenz. „Die traditionelle Almlandwirtschaft, wie wir sie aus unserer Kindheit kennen, wird es - wenn es so weitergeht - in 20 Jahren kaum mehr geben“, mahnt Umweltdachverbands-Ehrenpräsident Dr. Gerhard Heilingbrunner. Der engagierte Schöpfungsbewahrer stammt selbst aus einem uralten Bauerngeschlecht im Yspertal (NÖ). Und ist mit den Sorgen und Nöten eines Hofes in Extremlagen bestens vertraut. Und die werden in der (Öko-)Tat immer dramatischer.