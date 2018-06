Kroatische Polizei stoppt Schlepperwagen aus Wien

Der Werbeslogan einer Immobilienfirma ist in großen Lettern auf dem sichergestellten Schlepperwagen mit Wiener Kennzeichen zu lesen - vom Lenker (laut „Krone“-Informationen handelt es sich mutmaßlich um einen in Österreich lebenden Bosnier) fehlt aber jede Spur. Dieser ist nach einer wilden Verfolgungsjagd inklusive Schussabgaben der verfolgenden kroatischen Polizisten schlussendlich aus dem Lieferwagen gesprungen und in einen nahe gelegenen Wald geflüchtet.