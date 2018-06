U21-Nationalteam kassiert eine herbe 0:3-Pleite!

Autsch! Eine umgebaute österreichische Fußball-U21-Auswahl hat das erste von zwei Testspielen gegen Tschechien deutlich verloren. Am Donnerstag musste sich die Truppe von Werner Gregoritsch in Zell am See nach einer durchwachsenen Vorstellung mit 0:3 (0:1) geschlagen geben. Am Sonntag (17.30 Uhr) folgt in Kuchl die Revanche.