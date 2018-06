Letzter Akt nach Schuss in Kaserne: War es Mord?

Am 9. Oktober 2017 erschoss der Grundwehrdiener Ali U. (22) in einer Kaserne in Wien-Leopoldstadt seinen Kollegen Ismail M. (20). Am 7. Juni beginnt nun der Prozess gegen den Todesschützen. Bis heute sagt er: „Meine Tat war ein Unfall.“ Die Staatsanwaltschaft und die Familie des Opfers gehen von Mord aus.