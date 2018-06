Schwimmbad-Einbrecher erbeuteten Bierflaschen

Unbekannte Einbrecher trieben am Mittwoch in Hall und Natters ihr Unwesen. In der Salzstadt drangen Ganoven ins Areal des Schwimmbades ein und durchsuchten dort zwei Kioske nach Bargeld. Danach schlugen dieselben Täter auch noch bei einem Lebensmittelmarkt zu. Und in Natters brachen Unbekannte in ein Wohnhaus ein.