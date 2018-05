Van der Bellen: Strache-Vorstoß hat „keine Chance“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte am Vortag, am Rande des Besuchs des albanischen Premiers Edi Rama in Wien auf den Strache-Vorstoß angesprochen, gebeten, man möge seinen Vizekanzler „nicht falsch oder überinterpretieren“ und betont: „Das Regierungsprogramm, glaube ich, spricht, was unsere pro-europäische Position betrifft, hier eine ganz klare Sprache.“