Zwei Verletzte: Brutale Hundeattacken im Unterland

Ein besonders aggressiver Hund sorgte in den vergangenen Tagen in Waidring im Tiroler Unterland für Aufsehen! Am Mittwoch wurde ein 24-Jähriger von dem Vierbeiner angefallen und gebissen, nachdem er lediglich an der Türe des Hauses geläutet hatte, um nach einer Wegbeschreibung zu fragen. Tags zuvor hatte das Tier eine Frau (50) attackiert.