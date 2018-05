UN-Sondergesandter: „Stehen vor neuem Gaza-Krieg“

Eine „Warnung an alle“ hat der UNO-Sondergesandte für den Nahen Osten, Nikolaij Mladenow, am Donnerstag per Videobotschaft ausgesprochen. So hätten die jüngsten Auseinandersetzungen zwischen der radikalislamischen Palästinenser-Bewegung Hamas und der israelischen Armee den Gazastreifen „an den Rand eines Krieges“ gebracht, sagte er am Mittwoch, aus Jerusalem zugeschaltet bei einer Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrates.