„Ihr werdet alle sterben. Peng, Peng, Peng, Peng.“

Der Schütze des Schulmassakers von Parkland, Nicolas Cruz, hat vor der Tat seinen Plan in einem Handy-Video festgehalten. „Es wird ein großes Ereignis. Wenn ihr mich in den Nachrichten seht, werdet ihr wissen, wer ich bin“, sagt Cruz in dem Video, das die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Florida am Mittwoch veröffentlichte.