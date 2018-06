„Totale Stille in der Kabine und im Flugzeug“

Das Ganze erscheint ihm im Nachhinein völlig surreal: „Alle waren so positiv vor dem Finale, brandneues, sytlishes Trainings-Gewand hatten wir bekommen, jeder hatte auf eine große Feier in Liverpool gehofft. Und dann wurde eine persönliche Tragödie aus dem Spiel. Bogdan zum ungarischen TV-Sender “Sport-TV„: “Das Drama war nicht, dass Real uns geschlagen hatte. Nein, es war viel eher das Drama des Loris Karius. Im Flugzeug herrschte betretenes Schweigen, wir waren um etwa fünf Uhr am Morgen in Liverpool gelandet, dann erst begann man darüber zu sprechen, was im Spiel geschehen war. Zum Beispiel über das Foul von Ramos gegen Salah."