Frank Lampard trainiert Weimann und Derby County!

2017 hatte er in den USA bei New York City FC seine Profikarriere beendet. „Ich weiß, dass es nicht leicht wird - ein Fußballteam zu leiten ist nie leicht - aber ich freue mich sehr auf die Herausforderung, die vor mir liegt“, wird Lampard von Derby County zitiert. Derby County, 1972 und 1975 englischer Meister, bestritt zuletzt die Aufstiegs-Play-offs zur Premier League. Dort scheiterten „The Rams“ im Halbfinale jedoch am späteren Aufsteiger Fulham.