US-Forscher polen Geschmacksempfindung um

In ihrer Studie befassten sich die Hirnwissenschaftler des Zuckerman-Instituts an der New Yorker Columbia-Universität mit „neuen Strategien zum Verständnis und zur Behandlung von Essstörungen einschließlich Fettleibigkeit und Magersucht“. Dabei konzentrierten sie sich auf die Amygdala (zu Deutsch: Mandelkern) im Gehirn, die eine wichtige Rolle spielt bei Emotionen wie Furcht und Lust sowie Motivation, Überlebensinstinkt und Stressbewältigung.