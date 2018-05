EU-Parlament sagt Tacho-Betrug den Kampf an

Datenbank soll Kilometerstände aller Autos in der EU erfassen

Das EU-Parlament fordert deshalb strengere Regeln und einen entsprechenden Gesetzesvorschlag der EU-Kommission. So soll etwa eine europäische Datenbank eingerichtet werden, in der die Kilometerstanddaten aller Autos in der EU erfasst werden. Die regelmäßige Erfassung der Kilometerstände von Autos soll im Rahmen der gängigen technischen Überprüfungen erfolgen.