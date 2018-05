Größte Süßwasserperle der Welt wird versteigert

Die größte Süßwasserperle der Welt wird am Donnerstag in Den Haag versteigert. Die Perle, die einst der russischen Zarin Katharina der Großen gehörte und wegen ihrer eigentümlichen Form als „Schlafender Löwe“ bekannt ist, war vermutlich im 18. Jahrhundert in chinesischen Gewässern herangewachsen.