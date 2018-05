Keine Zeit, das 1:0 gegen Russland zu genießen

Der Bayern-München-Star selbst absolvierte gegen Russland einen 35-minütigen Kurzeinsatz, weil ihm in den vergangenen Tagen erneut die Muskulatur Probleme bereitet hatte. Der Plan sei vor einigen Tagen gefasst worden. „Ich bin ganz gut reingekommen“, sagte Alaba. „Wir werden jetzt sehen, wie das reagiert in den nächsten Tagen. Ich hoffe, dass das so bleibt.“ Das ÖFB-Team habe mutig nach vorne gespielt. „Da kann man viel Positives mitnehmen.“ Das sah auch Arnautovic so. „Das Verhalten, das uns der Trainer vorgegeben hat, die Disziplin auch, das harmoniert einfach“, meinte der 29-Jährige.