Bethesda kündigt „Fallout 76“ an

Bethesda hat überraschend ein neues „Fallout“ angekündigt. Hinweise in einem ersten Teaser-Trailer lassen darauf schließen, dass es sich bei „Fallout 76“, so der Titel, um ein Prequel zu „Fallout 4“ handeln könnte. Mit weiteren Informationen dürfte der Spielepublisher aber erst im Rahmen seiner E3-Pressekonferenz am 10. Juni herausrücken.