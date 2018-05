Hightech-Verbrecherjagd: Chinas Polizei rüstet auf

„Wir setzen diese Art von Scannern in Xinjiang schon ein, aber ich bin vor allem an diesem hier interessiert, weil er angibt, bei iOS-Geräten erfolgreicher zu sein als andere Marken“, sagte ein Polizist, der extra 3000 Kilometer aus der Unruhe-Provinz Xinjinag angereist ist. Menschenrechtsorganisationen werfen der Regierung in Peking vor, die Kontrollen in der westlichen Provinz in den vergangenen beiden Jahren massiv verschärft zu haben und die Uiguren sowie andere in der Region lebende Muslime zu unterdrücken. Zehntausende Menschen sollen dort Berichten zufolge in politischen Umerziehungslagern festgehalten werden.