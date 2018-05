Alko-Lenker rammt Auto an Kreuzung: Mann (34) tot

Gegen 1.20 Uhr ereignet sich Mittwochnacht in Sattledt auf der Hofer Gemeindestraße zur Kreuzung mit der Voralpen-Bundesstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Lenker aus dem Bezirk Wels-Land dürfte trotz Vorrang geben in die Kreuzung eingefahren sein, dabei das Auto eines 34-jährigen Slowenen, der in Steyr-Land lebt, übersehen haben. Durch die Wucht überschlugen sich beiden Fahrzeuge und blieben in einem angrenzenden Feld liegen.