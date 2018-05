Facebook-Sammelklage fordert „200 Euro pro Nutzer“

Facebook muss sich nach Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung nun auch in Spanien einer Sammelklage von Nutzern wegen Verletzung ihrer Privatsphäre stellen. Die spanische Verbraucherschutzorganisation OCU kündigte am Mittwoch an, sie werde das soziale Netzwerk auf „mindestens 200 Euro“ Schadenersatz je Nutzer verklagen.