Arnautovic zu Manchester? Mourinho in Innsbruck

Prominenter Gast im Innsbrucker Tivoli-Stadion: Star-Trainer Jose Mourinho sah sich das ÖFB-Testspiel gegen Russland (1:0, Goldtor oben im Video) live an. Manchester United soll laut englischen Medienberichten ernsthaftes Interesse an ÖFB-Star Marko Arnautovic bekunden. Als Grund für seinen Besuch in Tirol gab Mourinho mit einem Lächeln „Urlaub“ an.