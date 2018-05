Eskaliert jetzt der Krieg der Geheimdienste?

Auf einmal stand Arkadi Babtschenko wieder da - nicht tot, nicht Anlass zu weltweiter Trauer, sondern höchst lebendig, überraschte der russische Journalist und Kremlkritiker auf einer Pressekonferenz beim ukrainischen Geheimdienst SBU in Kiew am Mittwoch die Weltöffentlichkeit: Er habe dabei mitgemacht, seine Ermordung vorzutäuschen, um russische Attentäter zu entlarven. Doch der filmreife Coup des SBU wirft viele Fragen auf. Im Konflikt zwischen Russland auf der einen Seite und der Ukraine und dem Westen auf der anderen geht es an vielen Stellen um Glaubwürdigkeit: Was beweist die Anwesenheit russischer Soldaten in der Ostukraine, die Moskau leugnet? Wie stichhaltig können Ermittler belegen, dass 2014 ein russisches Buk-Geschütz 298 Menschen an Bord von Flug MH17 tötete? Die Diskussion wird nach der Aktion in Kiew nicht einfacher.