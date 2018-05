Neue Bezirkshauptstadt für den Flachgau

Für die Wohnungen der Heimat Österreich, 150 sollen es werden, ein Drittel davon geförderte Mietwohnungen, gibt es im Sommer einen Wettbewerb. Die Entscheidung fällt im September. „Ich sitze für die Gemeinde in der Jury. Es ist wichtig, dass wir mitentscheiden können“, sagt die Bürgermeisterin, die zahlreiche Projekte managen muss. Ein weiteres ist die geplante S-Bahn Haltestelle Seekirchen Süd. Hier wurde vergangene Woche der Grundsatzbeschluss im Gemeinderat abgesegnet.

Allerdinges nicht zur Freude aller. Denn durch die zweite Haltestelle in der Stadt wird wahrscheinlich der Stopp in Zell am Wallersee wegfallen. Deshalb stimmte die Opposition gegen den Bahnsteig. Schwaiger: „Es gibt bei uns zwei Haltestellen. Wenn eine neue kommt, muss dafür wahrscheinlich eine andere gestrichen werden. Das ist aber noch nicht fix. Falls es so weit kommt, werden die Busverbindung in Zell verstärkt.“ Natürlich könne man nicht fordern, Stationen in anderen Gemeinden, wie beispielsweise Eugendorf, zu schließen.