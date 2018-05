600 neue Ersthelfer im Herz-Jesu-Gymnasium

Es ist eine Herzensangelgenheit, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn das Herz plötzlich nicht mehr schlägt, der Kreislauf versagt, dann ist ein rasches Handeln erforderlich. „Nach drei bis vier Minuten beginnt das Gehirn bereits abzusterben“, erklärt der Organisator, Dr. Bernhard Schnöll von der Uniklinik Salzburg. 12.000 plötzliche Herztode gibt es in Österreich pro Jahr. „Die Überlebensrate liegt bei acht Prozent“, erklärt der Leiter der Notfallmedizin Dr. Wolfgang Fleischmann. Im Schnitt benötigt die Rettung acht Minuten bis sie eintrifft. „Deshalb ist es so wichtig, dass die Leute über Reanimation Bescheid wissen und auch können. Das kann Leben retten“, sagt Schnöll, der nach der Vorlage des Europäischen Rats für Herzdruckmassage eine Schulung für 600 Schüler des Herz-Jesu-Gymnasiums in Salzburg organisierte. „Alles notwendiges Wissen inklusive der Technik der Herzdruckmassage lernt man in 90 Minuten“, weiß der Mediziner. Und die Kinder und Jugendlichen sind mit Begeisterung und voller Elan mit dabei. Die Schülerinnen Hanna und Feli üben gerade die Technik: „Es macht Spaß und ist auch wichtig.“