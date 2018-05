Lewandowski: „Denke nicht über Klubfragen nach“

Robert Lewandowski hat ausweichend auf die von seinem Berater geäußerten Wechselabsichten reagiert. „Ich denke überhaupt nicht über Klubfragen nach“, meinte der 29-Jährige am Mittwoch im WM-Trainingslager des polnischen Nationalteams in Arlamow. „Mit Transferangelegenheiten beschäftigt sich mein Manager. Ich will mich nur auf das Wichtigste konzentrieren, also auf die Vorbereitung auf die WM.“