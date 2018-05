Zipfer-Bier ist auch in China „urtypisch“

“Edelweiß“ mit Alpenkräutern

Das in Zipf produzierte „Edelweiß“-Bier wird gern in China getrunken, auch in Frankreich ist die „urtypische“ Rezeptur aus dem Hausruckviertel beliebt, versetzt mit Alpenkräutern. „Es kommt sehr gut an“, so Setnes. So wie der Gösser-Naturradler in Deutschland. In den Spätkauf-Kiosken in Berlin ist das Brau-Union-Produkt gesetzt.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung