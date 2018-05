Schulmassaker nachspielen: Firma zieht Game zurück

„Widerwärtig, Profit aus Tragödien zu schlagen“

Auch Ryan Petty, dessen 14-jährige Tochter Alaina ebenfalls in Parkland erschossen worden war, hatte das Spiel scharf kritisiert. „Es ist widerwärtig, dass Valve Corp. versucht, Profit aus der Glorifizierung von Tragödien zu schlagen, die unsere Schulen überall im Land betreffen“, schrieb Petty auf Facebook. In den USA gibt es immer wieder Schusswaffenangriffe in Schulen. Ein 19-Jähriger hatte am Valentinstag ein Schulmassaker in Parkland angerichtet. An einer Schule im texanischen Santa Fe erschoss ein 17-Jähriger vor knapp zwei Wochen zehn Menschen.