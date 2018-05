Tiroler Bürger im Clinch mit den Behörden

Strafverfügung wegen Toilettenpapier

Eine Radfahrerin hatte WC-Papier hängend am Fahrrad transportiert. Die Packung war in die Speichen geraten, die Frau gestürzt - sonst aber niemand gefährdet. Zur Verletzung kam eine Strafverfügung wegen unsachgemäßer Sicherung einer Ladung. Die Betroffene wandte sich an die Volksanwältin. Ergebnis: die Frau zeigte sich reumütig und die zuständige Behörde erließ die Geldstrafe. Sie sprach lediglich eine Ermahnung aus.