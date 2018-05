Der Mai war viel zu warm und zu gewittrig

Es sind an 24 der bislang 30 Maitage Blitze gezählt worden - so viele, dass wir vielfach schon vom „täglichen Gewitter“ sprechen. Und in dieser Tonart geht es auch weiter: „Eine stabile Wetterperiode ist derzeit nicht in Sicht. Regional wechseln sich Schauer oder sonnige Phasen ab, auch über das Wochenende hinaus“, sagt Nikolas Zimmermann von Ubimet.