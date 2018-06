Fiat beendet Produktion des Erfolgsmodells Punto

Der Punto war als Ersatz des Uno lanciert worden. Die erste Generation wurde als drei- sowie fünftüriges Steilheck in Turin präsentiert und kam im November 1993 in den Handel. Mit seinem Design von Giorgetto Giugiaro wurde der kleine Italiener in den hartumkämpften Kleinwagenmarkt als Konkurrent von „Renault Clio“ und „Opel Corsa“ geschickt.