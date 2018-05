LIVE: 1:0! Österreich führt gegen Russland

WM-Gastgeber Russland ist der erste Härtetest für Österreichs Nationalteam. Teamchef Franco Foda sorgte in der Startaufstellung für einige Überraschungen. Der angeschlagene Topstar David Alaba spielt wie erwartet nicht von Anfang an. Dafür steht Peter Zulj von Sturm Graz, Spieler des Jahres in der heimischen Bundesliga, erstmals in seiner Karriere in der ÖFB-Startformation.