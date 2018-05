Seen und Adriastrände: Ausgezeichneter Badespaß

Keutschacher See, Klopeiner See, Längsee, Pressegger See und Wörthersee haben die 20-Grad-Marke geknackt. Zeigt sich die Sonne, steht dem Badevergnügen nichts im Wege. Wie in den Jahren zuvor hat die EU die beliebtesten Badeplätze untersucht. Kärnten konnte das hohe Niveau halten: Vom Weißensee bis zum Stausee Soboth sei die Wasserqualität exzellent, haben uns die Prüfer bestätigt. Insgesamt wurden im Süden 32 Seen untersucht - dabei gab es keine Beanstandungen.