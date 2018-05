Kühe sind nicht lila: Unsere Kinder wissen wenig

Kühe sind lila, Fleisch kommt nicht vom Tier, sondern wächst unter der Plastikfolie in Supermärkten, und Milch ist einfach da, in einem Packerl - es sind erschreckende Wissensdefizite, die sogar steirische Kinder haben, wenn es ums Essen geht! „Nichtwissen macht dick“, mahnen Fachleute, denn schon jeder 3. Bub und jedes 4.Mädel ist es. Mit Gärten und Infos will man dagegen arbeiten.